Пиппа Миддлтон ожидает первенца — СМИ

По предварительной информации, срок Пиппы Миддлтон составляет три месяца.

Пиппа Миддлтон и Джеймс Мэттьюс Reuters

По слухам, 33-летняя родная сестра герцогини Кейт Пиппа Миддлтон ожидает появления на свет малыша.

Об этом пишет starhit.ru.

По предварительной информации, срок Пиппы Миддлтон составляет три месяца. Однако пока, по некоторой информации, они не говорят пол ребенка.

В мае 2017 года родная сестра герцогини Кембриджской Пиппа Миддлтон вышла замуж за миллиардера Джеймса Мэттьюса, с которым познакомилась еще в 2012-м. Свадебное торжество прошло с поистине королевским размахом. Теперь общественность ждет, когда девушка обрадует новостью о беременности, ведь она неоднократно заявляла, что мечтает стать матерью. В окружении девушки уже поговаривают, что она находится уже на третьем месяце беременности.

"Пиппа всегда говорила, что хочет родить ребенка, как только выйдет замуж, и сейчас ее мечта становится реальностью", — рассказал источник.

При этом девушка рассказала также, что супруги не знают пол ребенка и хотят оставить это в тайне до рождения малыша. Однако Пиппа Миддлтон считает, что у них будет дочка.

"Она видела многих женщин на раннем сроке беременности, поэтому надеется, что продолжит вести активный образ жизни вплоть до рождения ребенка", — сообщило зарубежное издание.

Публикация от Pippa Middleton-Matthews (@pippamidleton) Июл 16 2017 в 7:37 PDT

Напомним, стал известен пол ребенка Серены Уильямс.