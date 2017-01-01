Писавшая песни во славу Януковича рэп-певица засветилась в интимном скандале. Фото, видео

Анна Морозова раздевалась перед камерой, работая веб-моделью.

В сети появились интимные снимки и видео рэп-певицы МС Анюты, известной песнями, посвященными экс-президенту Украины Виктору Януковичу. Скандальные материалы были засняты в процессе работы Анны Морозовой веб-моделью.

Об этом сообщили в социальном сообществе МДК.

"МС Анюта поняла, что в рэпе она покорила все вершины и теперь нужно брать другие. Видимо рэп приносит так мало денег, что Анюта решила стать Камвхоркой. В сеть слили целый пак многочасовых видосов где она трясет сиськами за пару гривен. Через тернии к звездам" - говорится в сообщении паблика.

"Тяжелая судьба женщин в русском рэпе. МС Анюта показывает свои прелести за деньги", - прокомментировали фотографии в сообществе RapNews.

Ссылку на интимные видео выложил ресурс 2ch.hk.

Отметим, что первая волна известности певицу настигла благодаря композициям, о Януковиче, таким как "Янукович - молодец" и "Янукович, не греши". Всего девушка выпустила семь альбомов.

Она выпустила семь альбомов, а "хиты" "Не Оксимирон", "Покемон", "Шлягер" и "Опасное село" и вовсе собрали несколько сотен тысяч просмотров на YouTube. Аня даже успела стать мемом благодаря своему участию в так называемых баттлах.