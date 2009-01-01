Пластический хирург рассказал, почему известные люди часто выглядят "жертвами пластики"

Пластическая хирургия — это не секта сатанистов, потому не стоит придавать этому такое огромное значений.

Сергей Зверев fashiony.ru

Об этом Андрей Якобчук рассказал на чате в "Главреде".

"Я не вправе комментировать изменения внешности тех или иных медийных персон. Скажу одно — часто резонанс получается по двум причинам: или люди слишком рано выходят в свет, когда еще не прошли отеки и изменения во внешности не приобрели свою окончательную форму, или изменения во внешности были столь кардинальными, что людей просто нельзя узнать", — сказала Якобчук.

Андрей Якобчук Главред

Он также шутя добавил: "Пластическая хирургия — это не секта сатанистов, потому не стоит придавать этому такое огромное значений".

Напомним, пластический хирург рассказал, что Украину скоро накроет волна "бразильской попы", как у Ким Кардашьян.