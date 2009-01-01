Пластический хирург: Украину скоро накроет волна "бразильской попы", как у Ким Кардашьян

Хирурги все чаще будут использовать собственный жир пациента для коррекции внешности.

Ким Кардашьян Instagram

Пластический хирург рассказал, какие изменения во внешности в ближайше времени будут делать украинцы.

Об этом Андрей Якобчук поведал на чате в "Главреде".

Он также рассказал, что скоро в моду войдут, так званые, "бразильские попы", как у Ким Кардашьян и хирурги все чаще будут использовать собственный жир пациента для коррекции внешности.

Андрей Якобчук Главред

"Все больше начинает использоваться собственный жир для моделирования лица и тела. И Украину скоро накроет волна жажды "бразильской попы", так называемый образ Ким Кардашьян", — сказал Якобчук.

Напомним, пластический хирург рассказал, какую корректировку внешности делал Путин.