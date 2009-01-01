Племянница Бритни Спирс в тяжелом состоянии находится в больнице

Представители Джейми Линн выпустили официальное заявление семьи.

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Племянница Бритни Спирс находится под контролем медиков в одной из клиник Кентвуда, штат Луизиана.

Об этом пишет jetsetter.ua.

Туда девочка была доставлена вертолетом после того, как ее нашли без сознания в озере. Под водой, по словам очевидцем, Мэдди находилась несколько минут. Как утверждают свидетели, девочка с отцом Кэйси Олдриджем ехала на трюковом квадроцикле, специализирующемся на быстрой езде и прыжках.

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Представители Джейми Линн выпустили официальное заявление семьи: "Подробности, которые сообщает пресса о происшествии, неверны. В данный момент семья Спирс просит уважать их право на личную жизнь и благодарна за ваши молитвы и поддержку".

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Джейми Линн Спирс родила Мэдди в 16-летнем возрасте. Во время трагедии матери рядом с девочкой, чье состояние сейчас оценивается, как крайне тяжелое, не было.

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