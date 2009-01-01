Племянницу Алека Болдуина признали самой сексуальной женщиной 2017 года

На страницах издания молодая модель позирует в сексуальных нарядах

Хейли Болдуин maxim.com

Мужской глянец Maxim составил ежегодный рейтинг самых горячих девушек.

Об этом пишет ivona.

В 2017-м Женщиной года стала племянница известного актера Алека Болдуина – 20 летняя модель Хейли Болдуин.

Девушка не только возглавила престижный список, но и стала cover-girl летнего номера журнала.

На страницах издания молодая модель позирует в сексуальных нарядах: кружевных топах, майке-сетке, коротких шортах и соблазнительных чулках.

В Maxim Hot 100 также вошли сестры Белла и Джиджи Хадид, Марго Робби, Кэти Перри, Зои Кравитц и Алисии Викандер.

Напомним, сексуальная Маша Горбань позировала для мужского глянца обнаженной.