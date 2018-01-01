Племянницу Софии Ротару обвинили в пропаганде сексуального насилия и заблокировали ее клип

Представители YouTube удалили ролик с видеохостинга.

Представители YouTube удалили ролик с видеохостинга facebook.com/SonyaKayOfficial

Племянницу народной артистки Украины Софии Ротару Sonya Kay обвинили в пропаганде сексуального насилия.

Девушка 19 апреля выпустила клип на песню "Слухай моє серце", однако он был заблокирован YouTube. Представители видеохостинга считают, что в клипе использованы кадры, имеющие насильственный характер. Например, потеки красной краски на оголенном теле мужчины, а также Соня, лежащая на полу.

"Премьера сорвана по техническим причинам. Моя долгожданная видеоработа "Слухай моє серце" была заблокирована. Я шокирована таким решением администрации YouTube. Мы хотели создать красочный клип. Нам это удалось. Да, у нас есть скрытые символы, но они ничего общего с пропагандой насилия не имеют", - прокомментировала Sonya Kay на своей странице в Facebook.

Клип "Слухай моє серце" повторно залит на канал. Менеджмент певицы продолжает вести диалог с представителями Google и намерен оспаривать решение видеохостинга.

Ранее концертный директор Софии Ротару назвал гонорары певицы.