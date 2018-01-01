Plus-size модель Эшли Грэм позировала фотографу в сексуальном белье: фото

Красотка в очередной раз показала, что любит свое тело.
30-летняя Грэм разместила в Instagram снимок, на котором позирует в сексуальном черном нижем белье на кожаном диване.
Соблазнительный образ модели дополнили туфли на шпильке, яркий макияж и эффектная украдка.
"Летняя мантра для вас: носить как можно меньше одежды, насколько это возможно", – подписала снимок знаменитая пышнотелая красотка.
Напомним, ранее Грэм поклонники заподозрили в беременности, однако она ответила подписчикам шуткой.
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