Plus-size модель Эшли Грэм позировала фотографу в сексуальном белье: фото

Красотка в очередной раз показала, что любит свое тело.

Эшли Грэм пропагандирует истинную женскую красоту Фото: Instagram/Эшли Грэм

Одна из самых известных plus-size моделей Эшли Грэм , которая на личном примере демонстрирует женщинам, что нужно трепетно относиться к себе, невзирая на комплекцию, опубликовала в микроблоге обворожительное фото в пикантной позе.

30-летняя Грэм разместила в Instagram снимок, на котором позирует в сексуальном черном нижем белье на кожаном диване.

Соблазнительный образ модели дополнили туфли на шпильке, яркий макияж и эффектная украдка.

"Летняя мантра для вас: носить как можно меньше одежды, насколько это возможно", – подписала снимок знаменитая пышнотелая красотка.

Фото: Instagram/Эшли Грэм

Напомним, ранее Грэм поклонники заподозрили в беременности, однако она ответила подписчикам шуткой.

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