Пляшущий Тимберлейк, жующая Пинк и голограмма Принса. Super Bowl-2018 "отметился" красочным концертом

В городе Миннеаполис на стадионе U.S. Bank Stadium прошло одно из самых масштабных спортивных мероприятий США матч за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (американский футбол) — Super Bowl-2018.

Между собой сразились клубы "Филадельфия Иглз" и "Нью-Инглэнд Пэтриотс".

Однако Super Bowl знаменит еще и ежегодными масштабными концертами всемирно известных исполнителей и коллективов. В перерывах предыдущих розыгрышей выстуали Майкл Джексон, Стиви Уандер, Пол Маккартни, Леди Гага, Мадонна, Бейонсе, Бруно Марс, The Rolling Stones, Кэти Перри и многие-многие другие.

В 2018-м в перерыве Super Bowl выступил Джастин Тимберлейк, который исполнил свой свежий шлягер Can't stop the feeling. Причем он выступил как бы в дуэте с голограммой легендарного певца и музыканта Принса, умершего в апреле 2016-го. Тимберлейк неоднократно признавался в любви к его творчеству.

Честь исполнить национальный гимн в нынешнем году на Super Bowl выпала известной певице Пинк (Алише Бет Мур). Причем с ней произошел курьезный инцидент. Певица забыла вовремя выплюнуть жевательную резинку – до начала своего выступления. Соответственно, делать ей это пришлось уже после того, как зазвучал музыкальный аккомпанемент для гимна.

К слову, "Филадельфия Иглз" обыграл "Нью-Инглэнд Пэтриотс" со счетом 41:33 в основное время и впервые в истории одержала победу в Super Bowl.

Pink had to get rid of that gum real fast. #SuperBowl pic.twitter.com/V2xV8tEdqj