"Пляски озабоченной лягухи": в Сети раскритиковали новый клип Бузовой, видео

Ольга Бузова выпустила клип специально ко Дню влюбленных.

Ольга Бузова выпустила клип на песню "Wi-Fi" buzova86/instagram

Звезда "Дома 2" Ольга Бузова выпустила клип на композицию "Wi-Fi". В видео снялся "самый красивый преступник США" Джереми Микс.

В клипе, который опубликован на YouTube-канале исполнительницы, Микс таскает стоящую на четвереньках Бузову за волосы, а та поет о неверном мужчине, который "раздает себя всем, как Wi-Fi".

"Сегодня, 14 февраля, в самый романтичный праздник. В День Всех Влюблённых, я дарю и презентую вам всем свой новый клип на песню #WiFi. Посмотреть долгожданное видео можно уже по ссылке в шапке моего профиля. Я влюблена в этот клип! Мы очень долго к нему готовились....Он другой, совсем не похожий на то, что я делала раньше. Признаюсь...я нервничаю, не спали всю ночь....Я очень жду Ваших отзывов и комментариев. Так как у меня сейчас нет второй половинки, подарите Вы мне подарки на 14 февраля в качестве репоста. И прошу Вас - не разменивайтесь на #мужчинаWiFi, они не заслуживают нашего внимания и нашей любви", - написала Бузова фанатам целое послание в своем Instagram.

Большинство подписчиков звезды остались недовольны новым клипом Бузовой: "Жопотряска", "Потерялась совсем на фоне мужика интересного", "Вообще ни о чём. Пошлятина. Хотели выехать за счёт этого мужика.... но не получилось", "Пляски озабоченной лягухи".

Другие же остались в восторге и от песни, и от клипа.

"Очень эффектно получилось! А песняяяяя огонь", "Очень ждала этот клип", "Оленька, ты молодец! Песня супер!!!", - отмечали фанаты.

Напомним, Джереми Микс прославился благодаря своим фотографиям, снятым во время его ареста и опубликованным в Instagram. Снимки были обнародованы одним из полицейских управлений США. Благодаря снимкам он прославился как "самый красивый преступник" или "голубоглазый бандит". Мужчина отбывал девятилетний срок за кражу в особо крупных размерах. После выхода из тюрьмы он стал моделью.

Ранее Ольгу Бузову за фото ее попы раскритиковали фанаты.