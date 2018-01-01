По следам Малинина. Безруков посвятил песню ЧМ-2018: видео

Актер снял на свой новый трек клип.

Безруков посвятил песню ЧМ-2018 Фото: скриншот YouTube

Российский актер Сергей Безруков со своей рок-группой "Крестный папа" представил песню и клип "Прорываться", посвященную сборной России на чемпионате мира по футболу.

"Мы посвящаем эту песню открытию Чемпионата Мира по футболу! И конечно же, победе нашей сборной в первом матче Чемпионата!!! А также всем спортсменам, всем фанатам футбола! Мы очень надеемся на победу нашей сборной, на хорошую игру, на борьбу!", - подписал Безруков видео в Instagram. Ролик с клипом он также разместил на своем YouTube-канале.

Клип снят на авторскую песню Безрукова, которую он написал для своей группы "Крестный папа", созданной недавно. В ролике актер эмоционально поет у микрофона, а на подтанцовке энергично двигаются девушки с мячами.

Комментаторы по-разному восприняли работу Безрукова, высказывая свое мнение, в том числе и критику.

"Я вас конечно уважаю, но, Сергей, ваши клипы будто остались в прошлом, во временах сериала "Бригада", неужели нельзя нанять хорошего режиссера, у вас же есть деньги и знакомства с нужными людьми. Возможно, вы просто делаете это для себя, тогда вопросов нет, но, если же вы хотите делать для людей и не только для людей, являющихся вашими фанатами, нужно показывать другой уровень", - написал Чарли Лучиано.

"Музыка мне нравится, волыночка, экспериментаторство - всегда красота. Но клип не нравится, второсортный, если не ниже", - прокомментировал Никита С.

"Сергей Витальевич, песня потрясающая! Я бы даже назвал вашу группу - русский Aerosmith, голос у вокалиста похожий! Продолжайте творить, я рад, что создать группу и выпускать песни - осуществилась ваша мечта детства! Вы теперь не просто потрясающий актер, но и рок-певец, прямо как Маколей Калкин", - отметил D'aNR-6 Official.

"Как-то все натянуто. Ерунда", - подчеркнул Дмитрий Колосовский.

Напомним, накануне ЧМ по футболу в РФ популярный ранее российский певец Александр Малинин записал неоднозначную песню, посвященную предстоящему мундиалю. Отметим, что за основу была взята песня "Moskau", которую в то время исполняла группа "Dschinghis Khan". При этом новоявленный хит Малинин записал вместе со своей дочерью Устиньей.

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