По стопам Бритни и Мадонны. Оля Полякова отличилась страстным поступком

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1 / 2 Оля Полякова, Анна Саливанчук и Алексей Вертинский (ТаблоID)

Украинская поп-исполнительница продолжает будоражить поклонников своими действиями.

Известная своим экстравагантным имиджем и поведением украинская поп-певица Оля Полякова публично поцеловала женщину.

Такое сообщение опубликовал портал ТаблоID.

Полякова поцеловала свою коллегу по эротической комедии "Свингеры", актрису "Театра на Подоле" Анну Саливанчук, на премьере ленты, которая состоялась во вторник, 26 декабря, в столице Украины.

Напомним, ранее в интернете были опубликованы "горячие" кадры из этой эротической комедии.