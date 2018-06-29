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По стопам отца: сын Наташи Королевой и Тарзана удивил талантом

Сегодня, 15:57

16-летний Архип заметно повзрослел, и стал все больше походить на папу.

Королева
Артистка готовит номер с сыном natellanatella/instagram
Украинская певица Наташа Королева, которая сейчас живет в России, поделилась видео репетиции со своим сыном Архипом. Парень во время бенефиса певицы в Кремле заменит в одном из номеров своего отца Тарзана.

На своей странице в Instagram она поделилась видео, как они вместе репетируют песню "Веришь или нет", которую ранее Наташа исполняла с мужем.

Фанаты отметили, что Архип очень похож на отца, парень повзрослел и возмужал, однако на видео заметно стеснялся, когда пел.

"На папу похож", "Пацан застенчивый", "А голос папин", "Классный сын, красавчик и голос отличный!", "Такой скромный сынок! Приятно видеть!", - расхваливали подписчики.

Ранее Наташе Королевой окончательно запретили въезд в Украину, проиграла суд, -певица в ярости.

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Теги:  
Наташа Королева, певица, сын, видео
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