Победитель Евровидения-2018: перевод песни Нетты Барзилай

Главный посыл композиции - борьба против насилия и домогательства, а также призыв к толерантности.
"Главред" собрал самые интересные факты биографии "израильской курочки".
Нетта родилась 22 января 1993 года в городе Ход-ха-Шарон, Израиль. Девушка научилась петь раньше, чем стала разговаривать, и с детства была очень музыкальным ребенком. Поэтому родители Нетты отдали ее в музыкальную школу, после окончания она продолжила шлифовать вокальное мастерство на факультете электронных инструментов.
Далее Нетта служила в армии Израиля, но и там певица не забросила пение - она выступала в составе ансамбля военно-морского флота ЦАХАЛ, а позже даже солировала в нем.
В детстве и юности Нетта страдала от насмешек одноклассников из-за своей нестандартной внешности. Лишь достигнув 20-летия Нетта смогла превратить свою неординарность в "изюминку". Теперь Нетта не стесняется носить суперкороткие платья и юбки, и носить яркий, временами агрессивный макияж.
На Евровидении конкурсантка из Израиля выступала с необычным инструментом - лупером – электронным музыкальным инструментом, при помощи которого можно записать какой-либо звук и изменить/проигрывать его, используя разнообразные эффекты программы.
С его помощью Нетта записала кудахтанье и другие звуки, которые стали ее "фишкой" на песенном конкурсе.
Netta Barzilai "Toy" - Нетта Барзилай "Игрушка"
Посмотри на меня, я прекрасное создание
Мне плевать на твоего современного проповедника
Добро пожаловать мальчики, слишком много шума, я буду учить тебя
Пам пам па ху, таррам пам па хо
Эй, я думаю, ты забыл, как играть
Мой плюшевый мишка убегает
Барби хочет кое-что сказать, эй
Эй! Мой "Саймон говорит" оставить меня в покое
Я беру свой дом Пикачу
Ты глупый, хотя иногда и умен.
Ты никогда не забудешь девушку-совершенство
Ты божественна и он сожалеет
Его бака-бакум, бак-бак бакумбай
Бака-бакум, бак-бак бакумбай
Я не буду бака-бакум, бак-бак бакумбай
Я не твоя игрушка (не твоя игрушка)
Ты глупый мальчик (глупый мальчик)
Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть
Мы танцуем с моими куклами в ритме motha-bucka
Не твоя игрушка
Оу, оу, оу, оу
Оу, оу, оу, оу
(Kulului, Kulului) Свадебные колокольчики звонят
(Kulului, Kulului) Деньги и мужчины отдают блеском-блеском
Меня не волнует твой огонь, детка
Пам пам па ху, таррам пам па хо
Ты никогда не забудешь девушку-совершенство
Ты божественна и он сожалеет
Его бака-бакум, бак-бак бакумбай
Бака-бакум, бак-бак бакумбай
Я не буду бака-бакум, бак-бак бакумбай
Я не твоя игрушка (не твоя игрушка)
Ты глупый мальчик (глупый мальчик)
Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть
Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka
Не твоя игрушка (не твоя игрушка)
Ты глупый мальчик (глупый мальчик)
Я сейчас возьму тебя
С-с-с-с собой, детка
(Я не твоя игрушка)
Ты глупый мальчик
Я возьму тебя сейчас, заставлю смотреть
Мы танцуем с моими куклами в ритме MadaBaka
(Я не твоя игрушка) посмотри на меня, я прекрасное создание
(Ты глупый мальчик) Мне плевать на твоего современного проповедника
(Я не твоя игрушка) не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, игрушка
Я не твоя игрушка не твоя игрушка, не твоя игрушка, не твоя игрушка, игрушка
Напомним, что второе место заняла конкурсантка из Кипра Элени Фурейра с песней "Fuego", получив 436 баллов. Греческой Шакире до последнего прогнозировали победу, но она все таки уступила Нетте. "Бронза" досталась представителю Австрии Сезару Семпсону с композицией "Nobody But You" с результатом 342 балла.
Ранее в Сети порадовались победе Нетты Барзилай на Евровидении-2018.
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