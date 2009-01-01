Победитель "Евровидения" поздравил любимую с днем рождения романтичным сюрпризом

Музыкант специально написал классическую музыку, придумал концепцию видеоряда.

Александр Рыбак с любимой Джулией Пресс-служба

Певец Александр Рыбак сделал невероятный подарок для своей любимой.

В ее день рождения, артист презентовал видеоработу "Til Julie", которую полностью посвятил своей девушке.

Александр все готовил в тайне. Музыкант специально написал классическую музыку, придумал концепцию видеоряда и создал очень красивый и романтичный подарок.

На этот раз Рыбак сел за рояль, отложив такую родную и известную всем скрипку. В видео для нового музыкального произведения артист использовал невероятные кадры природы Норвегии, чтоб передать всю палитру своих чувств.

"С Днем рождения, мой самый дорогой человек на земле, Джулия!" — подписал видео победитель "Евровидения" Александр Рыбак.

Что уж говорить, вряд ли она ожидала такой романтический жест от своего любимого.

Видео-сюрприз Рыбак опубликовал на своем официальном канале YouTube в день рождения своей второй половинки. Как признается сам артист, любовь и музыка — это то, что его наполняет в жизни.

"Когда я увидела музыкальное видео "Til Julie", я была на столько потрясена, что онемела. Мои слезы счастья говорили сами за себя", — улыбаясь прокомментировала романтический подарок Джулия.

Напомним, победитель "Евровидения-2009" Рыбак в Киеве презентовал новую песню-сказку.