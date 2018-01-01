Победитель "Х-Фактора" презентовал новую песню

У песни "Люблю тебе" долгая история создания и совершенствования.

Александр Порядинский презентовал новый трек. Instagram

Победитель четвертого сезона шоу "Х-Фактор" Александр Порядинский представил результат своих шестилетних трудов – новый трек под названием "Люблю тебе".

Как сообщили в пресс-службе артиста "Обозревателю", певец вернулся к истокам – к первым музыкальным произведениям до своей "иксфакторовской" популярности.

У песни "Люблю тебе" долгая история создания и совершенствования. Артист написал ее в школьные годы, она стала первым авторским хитом Порядинского.

"Я учился в десятом классе и был влюблен, так и родилась песня "Люблю тебе". Впервые ее исполнил без аккомпанемента прямо на уроке украинской литературы. Для той самой девушки, пленившей мое сердце", – признался Саша.

По его словам, его попытки записать качественный саунд не увенчались успехом – не было надлежащего оборудования и профессиональной команды, которая бы спродюсировала "Люблю тебе".

"Спустя годы, когда я начал разбираться в тонкостях музыкального мастерства, заручился поддержкой компетентных людей – я вернулся к своему давнему творчеству. Мне хотелось оживить знаковый в моей судьбе стих и положить его на новую музыку, близкую моему сегодняшнему состоянию. Я перезаписал "Люблю тебе" и теперь она звучит в эфире радиостанций. Мог ли я когда-то об этом мечтать?" – рассказал Порядинский.

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