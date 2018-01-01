Победительница Евровидения-2018 на родине станцевала с поклонниками, видео

Триумфаторка песенного конкурса сегодня прилетела в Тель-Авив.

Нетта Барзилай из Португалии прилетела в Тель-Авив Reuters

Победительница песенного конкурса Евровидение-2018 израильтянка Нетта Барзилай в понедельник, 14 мая, из Португалии вернулась в Израиль.

Исполнительница прилетела в Тель-Авив, пишет "Крым. Реалии".

По данным издания, после возвращения артистка танцевала с толпой аплодирующих поклонников и журналистов.

Также певица сказала, что "очень гордится и счастлива привести в Израиль повод для счастья".

Напомним, финал Евровидения-2018 прошел в ночь на 12 мая в португальской столице Лиссабоне, по итогам голосования победила Нетта Барзилай, второе место заняла Элени Фурейра, третье — Сезар Семпсон, а представитель Украины Melovin (Константин Бочаров) — 17 из 26 возможных.

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