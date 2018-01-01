Победительницу Евровидения заметили в Киеве

Нетта Барзилай снимает в столице Украины клип.

Израильтянка снимает в столице Украины зрелищный клип

Певица возле Музея истории Украины в центре Киева снимает клип, передает ТСН.

Пользователи Сети выложили видео, как певица сидит на диване, который кружится, а вокруг нее разворачиваются события, как в блокбастере: гоняет полицейская машина и бегают вооруженные люди.

По информации ТСН, певица сегодня еще будет снимать часть клипа на Борщаговке в Киеве, этим же вечером артистка отправится домой.

Ранее стало известно, что Евровидение в Израиле снова под угрозой - Universal Music обвинили Барзилай в плагиате.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram