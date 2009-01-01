Победителю "Евровидения-2017" срочно пересадят сердце — СМИ

Состояние здоровья певца усугубилось после победы на конкурсе, из-за частых гастролей.

Сальвадор Собрал Скриншот

Победителя "Евровидения-2017" Сальвадора Собрала в экстренном порядке госпитализировали для пересадки сердца.

Об этом пишет издание El Pais, передают ukranews.com.

Состояние здоровья певца усугубилось после победы на конкурсе, что привело к частым его гастролям. На данный момент здоровью исполнителя ничего не угрожает, так как он находится под контролем врачей.

Собрал ожидает прибытия своего донорского сердца. Не так давно победитель "Евровидения-2017" сыграл свой последний концерт перед большим перерывом на восстановление здоровья. Когда певец сможет вновь вернуться на сцену — пока неизвестно.

Напомним, врачи отвели победителю "Евровидения-2017" всего год жизни.