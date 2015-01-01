Поцелуй из "Титаника" признали лучшим за всю историю голливудского кино

Эта сцена обошла 49 других фильмов и анимационных лент.

Сцена с поцелуем Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо в фильме "Титаник" по результатам очередного опроса любителей кино была признан лучшим поцелуем в истории Голливуда.

Об этом пишет Styler.

Сцена поцелуя на корме "Титаника" стала одной из самых запоминающихся в фильме. В новом опросе, проведенном телеканалом TLC в Великобритании, сцена поцелуя из "Титаника" обошла 49 других фильмов и анимационных лент. Второе место в рейтинге самых лучших поцелуев в истории кино заняла сцена со спагетти из мультфильма Disney "Леди и Бродяга", "бронзу" завоевала сцена поцелуя Деми Мур и Патрика Суэйзи из "Привидения".

Напомним, американские кинокритики назвали лучший фильм 2016 года.