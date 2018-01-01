Поцелуй Питта и Энистон: поклонники обсуждают обложку популярного таблоида, фото

Голливудское издание взяло на себя миссию по реализации желаний фанатов бывшей пары.

Поклонники мечтают о воссоединении пары Instagram

После того как 49-летняя Дженнифер Энистон объявила о разводе с мужем Джастином Теру, поклонники актрисы и журналисты пытаются выяснить причины расставания звезд. И все жаще звучат версии о воссоединении бывшей культовой голливудской пары : Дженнифер Энистон и Брэда Пита.

В Instagram опубликована фотография с обложки таблоида Star, который поместил на титульной странице снимок целующихся Питта и Энистон.

На своих страницах издание утверждало, что якобы актеры начали тайно встречаться буквально через пару недель после объявления о разводе Дженнифер, а возобновить отношения бывших влюбленных уговорил Джордж Клуни.

Нашумевшая обложка таблоида Instagram

После публикации разразился скандал: бдительные интернет-пользователи и журналисты докопались до истины и выяснили, что Star попросту соединил в фоторедакторе два старых кадра. Первый был сделан в 2009 году во время съемок Энистон и ее партнера по фильму Джейсона Бейтмана, а второй — в 2010 году, и по иронии это снимок Питта и Анджелины Джоли.

Возмущен был и Джордж Клуни, представитель которого опроверг в комментарии Gossip Cop какие-либо попытки примирить бывших супругов.

Как сообщалось ранее, после расставания с актрисой Анжелиной Джоли известный голливудский актер Брэд Питт решил отказаться от секса на год. Он считает, что так ему будет проще пережить последствия бракоразводного процесса.