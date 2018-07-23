"Почему исполнение не вживую?": Ани Лорак раскритиковали за исполнение под "фанеру"

Артистка выступила на фестивале в Юрмале.

Ани Лорак уличили в использовании фонограммы instagram.com/anilorak

Известная украинская певица Ани Лорак поделилась роликом с выступления на международном музыкальном фестивале "Лайма. Рандеву. Юрмала — 2018".

На видео, которое певица выложила на своей странице в Instagram, она исполняет песню "Ты еще любишь" в черном блестящем комбинезоне и босоножках с высокими каблуками в тон.

Поклонники заметили, что артистка активно танцует, и не всегда успевает за фонограммой – по словам фанатов, Лорак может достойно спеть и без фанеры, однако она разочаровала их.

"Жаль, что спето под фонограмму", "Плохо, что фонограмма", "Фанера", "Почему исполнение не вживую? Фонограмма же чистой воды", - заметили подписчики.

Другие же расхвалили вступление артистки, и назвали ее исполнение лучшим.

"Красивая постановка движений, и конечно Каролина на высоте ", "Мурашки от этой песни, прям балдею", "Не могу оторваться… могу просто вечно смотреть на то как вы передаете эмоции зрителю. Неземная красота", - восхищались поклонники.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) 23 Июл 2018 в 10:06 PDT

Ранее подписчики неоднозначно отреагировали на Instagram-юбилей Лорак.

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