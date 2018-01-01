"Под Костенко косит": Ольга Бузова стала похожа на возлюбленную бывшего мужа

Российская певица в Instagram удивила поклонников новым имиджем.

Ольга Бузова решила сменить имидж, и нарастила себе волосы. Подписчики звезды уверены – она хочет стать похожей на Анастасию Костенко – жену экс-супруга Бузовой Дмитрия Тарасова.

"Типа Костенка)))) идиотка.....", "Зачем она себе сделала образ Насти, глупо", "Под Костенко косит", - поделились своим мнением в комментариях подписчики исполнительницы.

Сама певица нескромно подписала фотографию с новой прической: "И кому такая красавица достанется".

Были и те, кто в грубой форме отметили, что певице не идут длинные волосы, и Бузова выглядит неестественно: "Как ты надоела, курица безголосая. Внешность изуродовала", "Кукла из секс-шопа наверно более естественно выглядит".

Ранее Ольга Бузова едко прокомментировала свадьбу экс-супруга.