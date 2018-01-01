"Подчеркивает значимость женщины": психолог рассказала, в чем состоит секрет популярности Винника

Эксперт считает, что артист создал образ идеального мужчины.

Психолог считает, что Олег Винник поет о том, что хочет услышать любая украинка instagram.com/olegg.vynnyk

Секрет бешеного успеха украинского исполнителяа состоит в том, что артист покоряет слушательниц содержанием своего творчества.

Психолог Юлия Гундертайло в комментарии журналу "Країна" проанализировала феномен успеха Винника, и пришла к выводу: то, о чем поет исполнитель, хочет услышать любая женщина от своего мужчины.

"Такое ощущение, что Олег опрашивал целевую аудиторию. Содержательно это соответствует распространенным в нашей социально-культурной среде установкам о романтической любви. Это то, что всегда хорошо продавалось. Этим ходом пользуются авторы женских романов и сценаристы мыльных опер", - рассказалаГундертайло.

По словам эксперта, Винник является идеалом для украинок, ведь он нестандартен для нашей культуры.

"На любой встрече одноклассников 20 лет спустя можно заметить, что большая часть женщин стараются держать себя в форме, хорошо одеваться. А стройные, хорошо одетые, ухоженные мужчины за 40 - большая редкость в наших краях. Винник - западноевропейский тип мужчины. Там с детства прививают культ ухода за телом. Украинскому же мужчине с детства насажена другая идея - о нем должно заботиться женщина. И вот потенциальная слушательница в возрасте 40 и более лет смотрит на своего мужа, который лежит на диване, и на Винника, который гоцает по сцене, как жеребец. И бежит покупать билет на концерт ", - отметила психолог.

Еще одна составляющая успеха Винника – это тексты его песен. В них он подчеркивает значимость женщины.

"Смету все камни на пути, не дам упасть", "О тебе кричали небеса. По тебе сошла с ума гроза". То есть все то, что обычный человек мужчина нашей культуры в возрасте за 40 точно не скажет. Он не видит в этом ни необходимости, ни смысла. Общая культура требует от женщины много усилий для физической ухоженности. А Винник почти прямым текстом говорит, что ты - классная, независимо от того, насколько гладкие твои пятки", - подытожила Гундертайло.

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