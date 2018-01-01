"Поддерживаю тех, кто любит". Melovin рассказал о своей сексуальной ориентации

Исполнитель сознался, что в свои юные годы уже пережил отношения, которые не хочет вспоминать.

Melovin признался, что любит девушек УНИАН

Украинский певец и представитель Украины на Евровидении-2018 Melovin откровенно рассказал о свое ориентации и отношении к сексуальным меньшинствам.

"У меня была девушка в течение 5 лет. Это была такая романтическая история, которую не всегда хочется помнить, потому что это был капец. Но мне все равно нравятся девушки. Я всегда поддерживаю тех, кто любит, у кого есть сердце. Кто-то любит парней, кто-то девушек и это очень важно", - рассказал певец в интервью Кате Осадчей в рамках программы "Светская жизнь".

Исполнитель сознался, что является весьма сентиментальным и, узнав о 17 месте на Евровидении, расплакался.

Напомним, Melovin с песней "Under The Ladder" попал в топ-5 самых популярных выступлений Евровидения-2018.

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