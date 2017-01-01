"Подружка" Dzidzio прокомментировала слухи о своей беременности

Певица удивлена, что поклонники увидели в фото намек на беременность.

Ольга Цибульская и Dzidzio. Instagram

совместный трек о любви,

Телеведущая и певица Ольга Цибульская и хорошая "подружка" Дzidzio (Михаил Хома) , с которым записаларешила прокомментировать свое фото, которое вызвало неоднозначную реакцию поклонников в соцсети. Артистке видно порядком поднадоели бурные обсуждения фанатов о ее беременности.

На своей странице в Instagram певица призналась, действительно ли находится в интересном положении.

"Оказывается, беременность можно определить по фото в Instagram, даже если в кадре только нога! А по cелфи вообще можно узнать пол будущего ребенка! В недавнем интервью журналистка спросила, на каком я сроке и как назову малыша, а коллега после съемок посоветовала хорошего акушера", – отметила Ольга.

Instagram

Она решила развеять все слухи и весело прокомментировала свои формы.

"Я не вижу больше смысла скрывать и решила сделать сенсационное заявление – я не беременна, я толстая !!! Новогодние праздники, тазик оливье и мамины голубцы – вот причина ваших подозрений. Обещаю, что скоро вернусь в привычные размеры и возможно даже осмелюсь продемонстрировать свои формы в откровенной фотосессии", — написала Цибульская.

Напомним, Оля Цибульская первой намекнул Джамале на интересное положение артистки.