Подружку Криштиану Роналду заподозрили в беременности

Неожиданный для многих фолловеров кадр всего за несколько часов набрал больше трех миллионов лайков.

Криштану Роналду Instagram

32-летнему футболисту Криштиану Роналду начали приписывать роман с испанской моделью Джорджиной Родригез еще в ноябре прошлого года.

Через некоторое время пара появилась вместе на The Best FIFA Football Awards, где спортсмену вручали награду как самому лучшему футболисту 2016 года, пишет Сплетник.

Уже тогда стало понятно, что влюбленные настроены решительно по отношению друг к другу. Тем более, что их сопровождал сын Криштиану. И вот теперь на страничке Роналду в соцсети появился снимок с Джорджиной, вызвавший волну споров и обсуждений.

Instagram

Неожиданный для многих фолловеров кадр всего за несколько часов набрал больше трех миллионов лайков. Хотя подписчиков больше заинтересовала одна особенность на фото: Криштиану держит свою руку на животе Джорджины, который выглядит слегка округлившимся.

Напомним, любой желающий может купить Криштиану Роналду на несколько часов за 920 тысяч фунтов.