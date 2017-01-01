"Подумала - баба, прочитала – Леонтьев". Певца "перепутали" с женщиной рядом с Киркоровым: фото

Опубликованный Киркоровом снимок вызвал жаркие дебаты среди пользователей Instagram.

Филипп Киркоров и Валерий Леонтьев Kp.md

Местом для публикации Киркоров выбрал свою страницу в соцсети Instagram.

Встреча на посошок, перед отлетом домой, в заснеженную Москву, из солнечного Майами", — подписал певец снимок, где он запечатлен в компании Леонтьева и своих детей – Аллы-Виктории и Мартина.

Instagram

Фото вызвало бурные обсуждения, поскольку далеко не все подписчики смогли узнать Леонтьева. Кроме того, солидная часть из них вовсе приняли певца за женщину.

"Я думала - это женщина, Филипп Бедросович", "Ваша подруга очень похожа на Валеру Леонтьева", "Я Леонтьева не узнала", "Думала, что это женщина с Киркоровым", "Думаю, что за баба стоит – а это Леонтьев!", "Тоже подумала - женщина, прочитала – Леонтьев. Потом увидела руки", "Киркоров встретил невесту свою", "Я пока не прочитала,думала,что это ваша дама!", − написали фанаты. По их мнению, Валерий Леонтьев слишком часто использует услуги пластических хирургов и "подтянул лицо до неузнаваемости".

Напомним, ранее Киркоров с размахом отгулял юбилей сына.