Поехать куда-то в снежок. Тина Кароль сказала о планах на новогодние праздники

Певица в новогоднюю ночь примет участие в нескольких концертах.

Тина Кароль в новогоднюю ночь будет работать УНИАН

Певица, народная артистка Украины Тина Кароль сказала, что после Нового года планирует отдохнуть с сыном Вениамином, поехать куда-то "в снежок".

Артистка считает, что в новогоднюю ночь нужно работать, поэтому примет участие в четырех концертах, пишет ТСН со ссылкой на программу "Светская жизнь".

После новогодних выступлений исполнительница хочет уделить сыну максимум внимания.

"Мы решили поехать где-то в снежок. Возможно, в Карпаты, возможно, где-то чуть дальше, все равно — вокруг снега ", — заявила она.

Напомним, Тина Кароль 15 июня 2008 года вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, а 18 ноября родила своего первого ребенка — сына — и назвала его Вениамином. В конце апреля 2013-го супруг певицы умер от рака желудка.