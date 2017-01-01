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Поехать куда-то в снежок. Тина Кароль сказала о планах на новогодние праздники

Сегодня, 01:38

Певица в новогоднюю ночь примет участие в нескольких концертах.

Кароль
Тина Кароль в новогоднюю ночь будет работать УНИАН
Певица, народная артистка Украины Тина Кароль сказала, что после Нового года планирует отдохнуть с сыном Вениамином, поехать куда-то "в снежок".

Артистка считает, что в новогоднюю ночь нужно работать, поэтому примет участие в четырех концертах, пишет ТСН со ссылкой на программу "Светская жизнь".

После новогодних выступлений исполнительница хочет уделить сыну максимум внимания.

"Мы решили поехать где-то в снежок. Возможно, в Карпаты, возможно, где-то чуть дальше, все равно — вокруг снега ", — заявила она.

Напомним, Тина Кароль 15 июня 2008 года вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира, а 18 ноября родила своего первого ребенка — сына — и назвала его Вениамином. В конце апреля 2013-го супруг певицы умер от рака желудка.
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Кароль, Тина Кароль, сын, Вениамин, Новый год, отдых
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