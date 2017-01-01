"Похож на гея". В Сети раскритиковали фото мужа Нади Дорофеевой

Певица в соцсети опубликовала снимок с супругом, сделанный в одном из американских городов.

Надя Дорофеева показала фото с мужем, сделанное в Лос-Анджелесе instagram.com/nadyadorofeeva

Украинская певица, участница группы "Время и стекло" Надя Дорофеева выложила в Сеть фотографию с мужем-исполнителем Владимиром Дантесом (экс-участник музыкального коллектива "ДиО.фильмы").

Снимок сделан в американском городе Лос-Анджелес в районе Венеция, артистка опубликовала его на своей странице в Instagram.

На фото запечатлено, как Дорофеева и Дантес целуются, певица его коротко подписала — "family (семья — Ред.)".

Интернет-пользователи раскритиковали снимок супруга певицы. "Это твой муж????", — спросила violetta2005um. "Он похож на гея", — считает hania.korish. "Надя, это ужас какой-то, он же на бабу похож, сердцу не прикажешь", — написала tanyak0801.

Надя Дорофеева показала фото с мужем, сделанное в Лос-Анджелесе instagram.com/nadyadorofeeva

Ранее сообщалось, что Надя Дорофеева с Владимиром Дантесом, ее коллега по группе "Время и стекло" Алексей Завгородний (Позитив), а также певица Настя Каменских отдыхали вместе в Майами.