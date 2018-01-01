"Похожа на чучело с огорода": фанаты жестко разнесли фото Ксении Собчак, уличив в нелепом фотошопе

Телеведущая перестаралась с фоторедакторами.

Ксения Собчак выложила фото в нелепом платье instagram.com/xenia_sobchak

Бывший кандидат в президенты Российской Федерации, телеведущая Ксения Собчак выложила в Сеть фотографию, на которой она запечатлена в платье, которое раскритиковали подписчики.

На странице политика в Instagram появилось фото, на котором Собчак позирует в Президентском центре Бориса Ельцина, который находится в Екатеринбурге.

"Замоталась так, что ночью с трудом нахожу уборную, так как она все время в гостиничных номерах в разном направлении от кровати. Но! Не унываем и летим дальше!", - подписала фото Собчак.

Подписчики заметили, что с помощью фоторедактора ведущая уменьшила талию, из-за чего стены и блоки сзади нее оказались с неестественным изгибом. Также фанаты разнесли наряд Собчак.

"Платье странное", "Такая клуша", "Платье в стиле ельцинских нарядов, даже из рубашек самого Б.Е.", "Ксения, что за неудачный фотошоп?! Стены, стекло все гнется ", "Очень похожа на чучело с огорода, особенно поза", "Детки на уроке труда впервые пробовали сшить платье... коллективно...", - критиковали юзеры.

Фанаты уличили Собчак в фотошопе instagram.com/xenia_sobchak

Ранее в Москве Ксению Собчак подожгли во время выступления с Филиппом Киркоровым.

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