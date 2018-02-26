"Похожа на дешевую развратную женщину": фанаты раскритиковали образ Ани Лорак с шоу "Дива"

Певица выложила новые фото с концерта в Санкт-Петербурге.

Ани Лорак предстала перед фанатами в фиолетовом боди anilorak/instagram

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас выступает в России с новым шоу "Дива" поделилась с подписчиками фото с концерта в Санкт- Петербурге.

На снимке, который артистка выложила в Instagram, Лорак предстала в ярко фиолетовом боди и цветной накидке.

"Спасибо за невероятный вечер! Забираю с собой вашу любовь и переживаю вновь эти чувства", - поблагодарила поклонников певица.

В комментариях поклонники разделились на два лагеря: одни раскритиковали такой откровенный сценический образ Лорак.

"Каролина ты Дивой была раньше...сейчас похожа на дешёвую развратную женщину", "Как можно одеть такой купальник, не знаю то ли цвет то ли модель не та очень дешевит образ в целом", "На Диву не похожа , похожа на продажную женщину , из квартала Красных фонарей", "Скоро будешь в одних трусах выступать?", - писали подписчики артистки.

Нашлись и те, кто сравнил Лорак с певицей Ольгой Бузовой.

"Дива косящая под Бузову в купальнике ну раз для вас это прмер Дивы то дело ваше Бузова тоже в купальниках выступает но её Дивой не назвали а тут решили",

Другие же в комментариях благодарили артистку за такое красочное шоу и засыпали ее комплиментами.

"Каролина, вы прекрасны в этом фиолетовом боди", "Красавица с колоссальной энергетикой!", "Я в восторге от шоу Дива! Такой размах, так всё продумано! Ани - просто богиня", - восхищались певицей юзеры.

Публикация от Ани Лорак (@anilorak) Фев 25, 2018 в 10:47 PST

Ранее Ани Лорак удивила поклонников странным нарядом.