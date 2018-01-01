Похожа на француженку: Надежда Мейхер поразила новым имиджем

Певица подстригла волосы.
На своей странице в Instagram она выложила фото, на котором она на борту самолета смотрит в иллюминатор. Также в Instа-сториз она показала свой обновленный образ.
Такой образ звезды фанаты расхвалили, сравнив ее с Ахматовой и французской актрисой.
"Здесь больше похожа на французскую актрису", "Красивая, на Ахматову похожа", "Обожаю! Красотка", "Ахматова современности", "Очень красивая", - писали комплименты подписчики.
Ранее Надежда Мейхер показала пикантное фото.
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