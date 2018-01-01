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"Похудейте чуток". Поклонники посоветовали Долиной скинуть лишние килограммы: фото

Сегодня, 00:42

Для похода на светское мероприятие певица выбрала не очень удачный наряд.

Долина
Лариса Долина получила порцию критики от поклонников
Известная российская певица Лариса Долина посетила показ модельера Виктории Андреяновой в московском Гостином дворе.

Для похода на мероприятие певица выбрала пестрый наряд и украсила шею массивным ожерельем, фото опубликовала в Instagram.

Снимки исполнительницы вызвали ажиотаж среди комментаторов соцсети. Поклонники принялись критиковать ее за "неопрятный" внешний вид и даже посоветовали певице похудеть.

"Лариса, ну похудейте чуток", "Какая-то вы стали безразмерная", "Зачем же так себя не любить. Берите пример с Аллы Борисовны", — написали они в комментариях под фото.

Долина

Впрочем, некоторые почитатели творчества певицы стали защищать своего кумира и пришли к выводу, что певица просто выбрала неудачный образ для светского выхода.

Долина

Напомним, на юбилейный вечер Ильи Резника в Кремлевском дворце Долина пришла во фраке, но без рубашки. Глубокое декольте открывало грудь певицы, за что ее раскритиковали поклонники.
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Лариса Долина, фотография, фигура, похудение, одежда, поклонники
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