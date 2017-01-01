Показал им весь. Известный британский певец пикантным снимком поздравил фанатов с Рождеством

Своим поступком исполнитель в очередной раз доказал, что он чужд всякой закомплексованности.

Робби Уильямс facebook.com

Известный британский поп-певец Робби Уильямс достаточно пикантным образом поздравил своих поклонников с Рождеством.

Исполнитель опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook смелое фото. На нем 43-летний Уильямя предстал полностью обнаженным и прикрывающим руками свое мужское достоинство. Над его головой можно увидеть омелу, а сзади – полностью наряженную рождественскую елку.

"С Рождеством всех! Кто хочет поцелуй под омелой?" - написал певец.

Напомним, ранее Робби Уильямс назвал число соблазненных им певиц из группы Spice Girls.