"Показала уже все, что возможно": Глюкоза засветила в купальнике больше, чем хотела

Певица поделилась фото с отдыха.
Соблазнительный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в бассейне на матрасе в форме пиццы. Сквозь тонкую ткань купальника стали видны интимные части тела певицы, на что и обратили внимание фанаты.
"Аппетитненькая", "Виниловый купальник позволяет отчетливо выделять соски и большие половые губы. Вам пора уже обнаженку выкладывать, итак показали уже все что возможно", "Все прелести видно", "Да сними ты уже этот купальник ..не мучай себя... А то врезается куда надо и не надо", - заметили подписчики.
Ранее Глюкоза позировала в V-образном купальнике.
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