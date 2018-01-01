"Показала уже все, что возможно": Глюкоза засветила в купальнике больше, чем хотела

Певица поделилась фото с отдыха.

Глюкоза показала фото сотдыха instagram.com/chistyakova_ionova

Российская поп-певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) выложила в Сеть фотографию в купальнике с отдыха в Ницце, Франция.

Соблазнительный снимок артистка опубликовала на своей странице в Instagram, она запечатлена в бассейне на матрасе в форме пиццы. Сквозь тонкую ткань купальника стали видны интимные части тела певицы, на что и обратили внимание фанаты.

"Аппетитненькая", "Виниловый купальник позволяет отчетливо выделять соски и большие половые губы. Вам пора уже обнаженку выкладывать, итак показали уже все что возможно", "Все прелести видно", "Да сними ты уже этот купальник ..не мучай себя... А то врезается куда надо и не надо", - заметили подписчики.

Певица похвасталась фигурой в купальнике instagram.com/chistyakova_ionova

Ранее Глюкоза позировала в V-образном купальнике.

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