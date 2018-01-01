Поклонники Даши Астафьевой заподозрили ее в беременности из-за жарких фото в купальнике

Певица поделилась фото, которое ввело в заблуждение ее фанатов.

Певица поделилась фото, которое ввело в заблуждение ее фанатов instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с поклонниками серией снимков, из-за которых они заподозрили ее в беременности.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram серию фото, на которых она позирует без макияжа в черном купальнике с глубоким декольте.

"Счастье выходного дня", - подписала фото певица.

Однако поклонники не оценили фото артистки, из-за того как падает тень, многие поклонники посчитали, что Астафьева беременна.

"Эта тень добавляет животик", "Немножко тень подвела", "Не понял это фото, сорри", - писали юзеры.

На фото фанатам показалось, что Даша беременна instagram.com/da_astafieva

На фото фанатам показалось, что Даша беременна instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева выложила провокационные фото топлес.

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