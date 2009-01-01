Поклонники Эвелины Бледанс считают, что она увеличила грудь, опубликованы фото

Сейчас Эвелина Бледанс вместе с семьей отдыхает в Таиланде.

Эвелина Бледанс Instagram

Артистка Эвелина Бледанс находится в прекрасной физической форме: у нее плоский живот и стройные ноги, однако некоторые фанаты уже не раз отмечали, что грудь звезды далека от идеала.

Об этом пишет woman.ru.

Телеведущая всегда жестко отвечала на подобные выпады в свой адрес и утверждала, что ложиться под нож хирурга не собирается.

Сейчас Эвелина Бледанс вместе с семьей отдыхает в Таиланде. Как и следовало ожидать, в своем Instagram звезда делится и снимками в бикини. Посмотрев на них, многие фолловеры Эвелины решили, что она сделала пластику груди: "Прекрасно выглядите! Если не секрет, у какого врача в Москве Вы делали грудь!", "Ооо! Грудь новая! Ну так-то лучше, положение обязывает", "У вас какие-то изменения, новая грудь!", "А грудь все-таки подкачала", — пишут Эвелине фанаты.

Действительно, если сравнить старые и новые фотографии актрисы, то можно заметить, что ее бюст стал значительно больше и более округлой формы. Сама знаменитость пока никак не комментирует предположения интернет-пользователей и хранит молчание.

Напомним, Алена Водонаева уменьшила грудь с пятого размера до 3-го.