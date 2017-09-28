Поклонники поздравляют Юлию Ковальчук с рождением первенца

Пара тщательно скрывала интересное положение в течение нескольких месяцев.

Юлия Ковальчук Instagram

Об этом пишет starhit.

Пара тщательно скрывала интересное положение в течение нескольких месяцев. Лишь незадолго до появления малышки на свет, они с мужем поделились радостной новостью с фанатами.

По некоторым данным, у звезд родилась дочка. Пока что пара никак не прокомментировала эту новость. Влюбленные сыграли свадьбу еще в 2013 году — на протяжении четырех лет поклонники гадали, когда же у супругов появятся наследники. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут ребенка.

Лишь в начале осени звезды сами подтвердили предстоящее пополнение в семье, Юлия выложила в Сеть снимок с округлившимся животом, который появился на страницах одного из глянцевых изданий.

Супруги решили, что Юлия будет рожать в одном из российских перинатальных центров. Несмотря на то, что певица проводит много времени в Испании, она доверяет отечественной медицине. Незадолго до появления малыша на свет, артистка прилетела на родину.

Предположительно, Ковальчук не планирует сидеть в декретном отпуске. Она выйдет на сцену уже в ноябре-декабре. Певица понимает — после рождения малыша ее жизнь изменится. Тем не менее Юлия считает, что не стоит из-за ребенка отказываться от своей карьеры. По ее признанию, беременность была настолько долгожданным и осознанным событием, что они с мужем старались как можно дольше не говорить об этом окружающим.

Напомним, главная блондинка "Дизель шоу" родила первенца.