Поклонники поздравляют Юлию Ковальчук с рождением первенца

Пара тщательно скрывала интересное положение в течение нескольких месяцев.
Об этом пишет starhit.
Пара тщательно скрывала интересное положение в течение нескольких месяцев. Лишь незадолго до появления малышки на свет, они с мужем поделились радостной новостью с фанатами.
По некоторым данным, у звезд родилась дочка. Пока что пара никак не прокомментировала эту новость. Влюбленные сыграли свадьбу еще в 2013 году — на протяжении четырех лет поклонники гадали, когда же у супругов появятся наследники. Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков ждут ребенка.
Лишь в начале осени звезды сами подтвердили предстоящее пополнение в семье, Юлия выложила в Сеть снимок с округлившимся животом, который появился на страницах одного из глянцевых изданий.
Супруги решили, что Юлия будет рожать в одном из российских перинатальных центров. Несмотря на то, что певица проводит много времени в Испании, она доверяет отечественной медицине. Незадолго до появления малыша на свет, артистка прилетела на родину.
Предположительно, Ковальчук не планирует сидеть в декретном отпуске. Она выйдет на сцену уже в ноябре-декабре. Певица понимает — после рождения малыша ее жизнь изменится. Тем не менее Юлия считает, что не стоит из-за ребенка отказываться от своей карьеры. По ее признанию, беременность была настолько долгожданным и осознанным событием, что они с мужем старались как можно дольше не говорить об этом окружающим.
Это не просто самое Главное, это волшебство и чудо, и я уверена, что вы поймёте почему мы так бережно и аккуратно относимся к этому событию и не афишировали его долгое время) всё что мы хотели рассказать -есть в нашем единственном интервью в @okmagazine_ru , и именно @vadim_vernik сделал нашу беседу не просто дружеской, а доверительно-теплой и искренне легкой)) спасибо тебе, дорогой!!! Это бесценно)))И спасибо всем Вам, мои любимые и чуткие поклонники, которые на протяжении длительного периода времени очень аккуратно высказывали свои догадки и энергетически были рядом)!!! Для меня, для нас -это неоценимо и очень важно любви и доброты#юлияковальчук #алексейчумаков #juliakovalchuk #alexeychumakov #эксклюзив #интервью #беременность #скоромама