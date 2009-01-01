Поклонники раскритиковали Ким Кардашьян за пост в соцсетях о теракте в Манчестере

На снимке, который опубликовала Ким, изображены сама Ким, Кендалл и Ариана Гранде на вечеринке.

Ким Кардашьян Instagram

В понедельник вечером в Манчестере после концерта Арианы Гранде произошел взрыв , в результате которого погибло более 20 человек, и десятки были ранены.

Звезды моментально отреагировали на это, выразив соболезнования в социальных сетях, пишет popcornnews.

И только пост Ким Кардашьян вызвал негодование у пользователей.

"Я молюсь за всех, кто пострадал в Манчестере. Это действительно так бесчувственно и душераздирающе", — написала Ким в своем Instagram, сопроводив трогательные слова фотографией, которая и стала причиной недовольства.

На снимке, который опубликовала Ким, изображены сама Ким, Кендалл и Ариана Гранде на вечеринке. Люди посчитали, что эта радостная фотография совсем не подходит случаю. "Подумай о тех, кто потерял близких в такой же ситуации", "Мы не забудем этот пост и это фото, это многое говорит о тебе", — пишут пользователи. После такой реакции Кардашьян удалила свой пост, однако ее поклонники осудили Ким.

Напомним, певица Ариана Гранде предложила финансовую помощь родственникам жертв теракта в Манчестере.