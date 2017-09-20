Поклонники в шоке: Наташа Королева увеличила губы

Глядя на фотографию, многие решили, что она прибегла к контурной пластике.

Наташа Королева Instagram Наташи Королевой

Пользователи Сети активно обсуждают изменения во внешности 44-летней Наташи Королевой.

Об этом пишет Woman.ru.

Многие подписчики считают, что певица увеличила губы с помощью инъекций.

5 октября Наташа Королева выложила в свой Instagram совместное селфи с Ксенией Бородиной. Оказывается, певицу пригласили на шоу "Сплетницы" проекта "Дом-2" в качестве эксперта. Однако фолловеры Наташи стали обсуждать не ее неожиданное появление в эфире передачи, а изменившуюся внешность жены Тарзана.

Глядя на фотографию, многие решили, что она прибегла к контурной пластике. Ведь раньше губы Королевой, по мнению подписчиков, были довольно тонкими и невыразительными, а сейчас стали неестественно пухлыми. "Ей не идут эти накачанные губы. Зачем быть похожей на всех? Не надо терять индивидуальность", "Не идут накаченные губы", "Коррекция небольшая, но не надо так себя портить", — подобные комментарии можно было найти под постом певицы.

Допис, поширений Наташа Королева (@natellanatella) Жов 4, 2017 о 10:08 PDT

Допис, поширений Наташа Королева (@natellanatella) Вер 20, 2017 о 2:42 PDT

Напомним, экс-участница "Фабрики звезд" шокировала пластикой губ.