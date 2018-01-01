"Полет бабочки". Платье внучки Ротару произвело фурор: фото

Девушка продемонстрировала эффектный желтый наряд.
Начинающая модель опубликовала в Instagram фото, которое вызвало шквал позитивных комментариев от подписчиков. Девушка позировала в воздушном наряде на фоне яркой зелени.
Фанаты не смогли проигнорировать женственный образ красавицы и оставили ей множество комплиментов. "Наша солнечная София. Прекрасна!", "Обворожительная", "Ты всегда как милый ангелочек!", "Фея", — написали в комментариях пользователи соцсети.
Напомним, недавно Соня Евдокименко отметила 17-летие. Снимки девушка опубликовала на своей странице в Instagram, они собрали несколько тысяч лайков, а также поздравительный комментарий от Аллы Пугачевой.
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