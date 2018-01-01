"Поливаем грязью". Полякова призналась, почему никогда не поедет на Евровидение

Певица раскритиковала Национальный отбор на этот международный конкурс в Украине.

Оля Полякова раскритиковала Нацотбор на Евровидение Фото: Оля Полякова (пресс-служба)

Известная украинская поп-дива Оля Полякова заявила, что никогда не будет принимать участие в Нацотборе на Евровидение от Украины.

Исполнительница в интервью Фактам созналась, что предложения получала неоднократно, однако свое твердое "нет" изменить не готова.

"И моя команда посчитала, что расходы должны нести те, кто меня приглашает. Им нужна звезда – получайте. За 50 тысяч долларов! Столько стоит номер – песня от западных авторов и продюсеров, коллектив, костюмы, режиссеры, продакшн, репетиции", - откровенно заявила Полякова.

Исполнительница заявила, что помимо расходов, ее не устраивает и сам формат отбора представителя на Евровидение от Украины.

"Я думаю, это была бы достойная компенсация за то, чтобы стоять на сцене с начинающими артистами и позориться в битве их фан-клубов, выслушивая шутки ведущего и оценочные суждения жюри. В таком формате отбора я точно принимать участие не буду", – акцентировала певица.

По словам Поляковой, зрители слишком скрупулезно относятся к представителю Украины на вокальном конкурсе в Европе. Сначала выбирают, а затем поливают грязью за любой проступок.

"У нас обычно происходит так: сначала выбираем со скандалом, потом вроде как поддерживаем, а в случае не призового места поливаем грязью. Несмотря на то что артист сам несет всю ответственность, вкладывает не только свое здоровье, нервы, но и кучу денег. Противно все это, мелко и пахнет комплексом неполноценности. По этой причине даже не хочу участвовать во всяких отборах", – подчеркнула артистка.

Как сообщалось ранее, Оля Полякова анонсировала новый клип на песню "Мама", в котором покажет три поколения женщин своей семьи.