"Полна огня": Даша Астафьева засветила грудь в новой фотосессии

Артистка позировала в брючном костюме на голое тело.

Даша Астафьева поделилась новыми фото instagram.com/da_astafieva

Украинская певица, модель и актриса Даша Астафьева поделилась с подписчиками новыми жаркими фото.

Сексапильная брюнетка опубликовала в Instagram снимки, на которых она позирует в белом брючном костюме, который одет на голое тело. Под пиджаком с глубоким вырезом нет рубашки, поэтому фанаты смогли рассмотреть выдающуюся грудь Астафьевой.

"Феерически красиво! И очень хороша модель!", "Даша, аккуратнее, мы теряем ориентацию", "Огооооо! Клеопатра!", "Ошеломительная", "Полна огня", - расхваливали юзеры.

Артистка позировала в белом костюме на голое тело instagram.com/da_astafieva

Артистка позировала в белом костюме на голое тело instagram.com/da_astafieva

Ранее Даша Астафьева похвасталась фигурой и показала жениха.

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