Полуголая Холли Берри порадовала фанатов пикантным фото

Снимок собрал почти 115 тысяч "лайков".

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Американская кинозвезда Холли Берри, прославившаяся благодаря фильмам "Люди Икс" и "Женщина-кошка", порадовала своих поклонников новым фото.

На снимке 51-летняя актриса похвасталась своими аппетитными формами. Она позирует на нем в соблазнительном кружевном белье.

На фотографии, которую Холли опубликовала на личной странице в Instagram, она в пикантной позе демонстрирует красоту своего тела. "Фишкой" же снимка стало то, что он выполнен в черно-белой гамме.

Фанаты Берри поставили фото уже почти 115 тысяч "лайков". Также более 1,5 тысяч пользователей оставили свои комментарии с комплиментами.

Instagram

Ранее Холли Берри заинтриговала пикантным декольте. Легенда американского кино выложила фото, на котором похвасталась идеальными формами.

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