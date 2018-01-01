Полуобнаженная Хайди Клум похвасталась подтянутой фигурой и "засветила" аппетитную попу

Манекенщица была одета в крохотные стринги-ниточки.

Клум похвасталась фигурой instagram.com/heidiklum

44-летняя немецкая супермодель Хайди Клум ошарашила подписчиков откровенным снимком.

На своей странице в Instagram она выложила снимок, на котором демонстрирует ягодицы в крошечных стрингах.

Фото получилось настолько эротичным, что самые сексуальные места ей пришлось прикрыть звёездочками.

В комментариях подписчики завалили Клум комплиментами, а откровенное фото набрало больше 130 тысяч лайков.

Поклонники расхвалили попу модели instagram.com/heidiklum

Ранее Хайди Клум загорала топлес на отдыхе с молодым бойфрендом.

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