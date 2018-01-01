Полуобнаженная Ольга Бузова возмутила фанатов пикантной фотографией

Певица снялась в соблазнительном нижнем белье.

Певица снялась в соблазнительном нижнем белье instagram.com/buzova86

Российская певица Ольга Бузова взбудоражила поклонников снимком с откровенной фотосессии для мужского журнала Playboy.

Пикантной фотографией она поделилась на своей странице в Instagtram. На черно-белом фото Бузова позирует в нижнем белье, опершись на спинку кресла.

"Одиноким птицам не нужен нимб", - подписала фото Бузова строчкой из своей песни "Она не боится".

Мнения поклонников насчет такого откровенного образа певицы разделились. Одни посчитали, что Бузовой не стоит раздеваться, ведь это выглядит пошло.

"Оля с красивой фигурой несомненно, но это как-то пошло", "Че ты везде показываешь свой зад?", "Мало того что фонограмма, так еще и такие "супер" фото", "Тебя же твои родные видят, не стыдно? Постоянно показываешь свой голый зад!", "Когда популярность падает, самое время показать голую задницу", - возмущались юзеры.

Другим же такой снимок артистки понравится, и они расхвалили ее подтянутую фигуру.

"Божечкиии, какая ты великолепная! Я просто в восторге от твоих фото", "Богиня", "Очаровательна как всегда", "Красивое, сексуальное тело", - восхищались подписчики.

Бузова снялась для мужского журнала Playboy instagram.com/buzova86

Ранее Ольга Бузова и Филипп Киркоров устроили эротические танцы на парковке.