Полуоголенная грудь и улыбка: Анна Седокова поделилась "постельным" фото

Седокова выложила новое фото instagram.com/annasedokova

Украинская поп-певица Анна Седокова поделилась с подписчиками фотографией, на которой она запечатлена в постели.

На своей странице в Instagram Седокова выставила фото, которое меньше чем за сутки набрало более 80 тысяч лайков. На снимке артистка улыбается, закрыв глаза. Оголенное тело она прикрыла белым одеялом.

"Иногда события не подвластны твоим силам и единственное, что ты можешь делать – Быть Сильным! И противостоять. Я никогда не сдамся. Никогда. Я буду сражаться за тех, кого люблю, пока дышу. Пока мое сердце бьется! Одна мудрая женщина сказала мне однажды - "It's just a bump in a road". Сейчас я говорю тебе - "Это всего лишь кочка на дороге. Все будет хорошо! Мы вместе"", - подписала снимок Седокова.

Поклонникам певицы кадр понравился, некоторые также поблагодарили артистку за нужные слова.

"Волшебная!", "Спасибо, Аня, даете силы", "Улыбка женщины-самое сильное оружие человечества)", "Какая счастливая на фото", - восхищались поклонники.

