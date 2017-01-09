Полякова на Бали учит местных жителей варить кутю

Даже когда на Рождество певица уезжает за границу, обязательно готовит 12 блюд.

Оля Полякова Instagram

Певица Оля Полякова — женщина-праздник, обладательница самых длинных ног украинской сцены, Суперблондинка всея страны рассказала о том, как создает семейный уют и чем радует близких на святки.

Об этом она рассказала в эксклюзивном рождественском интервью еженедельнику "Телескоп".

Певица вместе с близкими улетела отдыхать на Бали.

С мамой в дороге на Бали Instagram

По словам артистки, в детстве ее родители всегда наряжали елку съедобными украшениями – конфетами, орехами, мандаринами, а на главный зимний праздник будущая артистка ждала в подарок… цветы.

Оля Полякова Instagram

"В детстве я очень любила цветы на Новый год. Может быть потому, что зимой кроме гвоздик больше ничего не было. Тогда гвоздики вообще дарили по любому поводу — на день рождения, свадьбу… Поэтому, если получалось, на Новый год кто-то приносил нам в дом какие-то цветы, не похожие на гвоздики — и для меня это была главная радость", — рассказывает Оля Полякова.

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Сегодня для своих дочерей артистка старается продлить новогоднюю сказку. Накануне праздников Маша и Алиса пишут письма Деду Морозу и "отправляют" их в морозильник. Куда сложнее Деду Морозу угодить самой артистке.

"У нас принято, чтобы муж дарил мне подарки (смеется). А я же такая — мне еще надо угодить. Это мне "фу", а это я не хочу! (улыбается). Поэтому со Дня Святого Николая Вадик мне начинает приносить подарки на выбор. Авось я что-то выберу к своему дню рождения. В этом году он мне очень угодил, я получила теплый подарочек. Больше ничего у него не буду требовать. Я женщина скромная. Мне нужен один подарок, но очень дорогой", — поделилась певица.

"Рождество — это единственный праздник, когда у меня нет корпоративов и его можно провести с семьей. На Святвечер мы готовим 12 блюд, как делала моя бабушка. У нее была такая традиция, а еще она всегда готовила коливо — кашу из риса, мака и орехов. И мы, даже когда уезжаем за границу, в этот праздник обязательно готовим 12 блюд — просто вместо привычной кути у нас на столе оказываются креветки, осьминоги, какие-то банановые листья…", — рассказала артистка.

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При этом в своей семье артистка основала и ряд собственных рождественских традиций — в новогоднюю ночь певица загадывает желания, а к Рождеству разучивает с Машей колядки. Сейчас Полякова готовит очередной выпуск своего блога, в котором вместе с дочерью покажет, как надо колядовать.

Видео опубликовано Оля Полякова (@polyakovamusic)Янв 9 2017 в 8:16 PST

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