"Полякова нервно курит": Леся Никитюк показала длинные ноги-"небоскребы" в мини

Ведущая поразила поклонников фото в коротком платье.

Никитюк поразила фанатов длиной ног instagram.com/lesia_nikituk

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк ошеломила поклонников своими новыми фото.

На снимка, которые Леся опубликовала на своей странице в Instagram, она позирует в желтом мини-платье на фоне небоскребов совершенно босая.

"Ноги-небоскребы. Батуми, ты прекрасен!!! Давно мечтала сюда прилететь! 100500 лет назад я была в Тбилиси с #вокругМ ...тогда я впервые познакомилась с Вкусной и доброжелательной Грузией! Хочу отметить что в Грузии сейчас настоящий строительный БУМ...и то что я увидела в Батуми этому подтверждения! Город с его набережной очень напоминает мне Маями! Такие знаете...Калорийные...Ой, Колоритные Грузинские Маями. Красивые, высоченные гостиничные комплексы за несколько лет, выросли как грибы!", - отметила ведущая.

Поклонники восхитились длиной ног Никитюк, ведь на фото благодаря правильному ракурсу снизу создается иллюзия, что у ведущей ноги составляют большую часть тела, чем обычно.

"Длина ног неизмерима!", "У Леси не ноги, а ходули", "Полякова нервно курит", "Бесконечные ноги просто", - расхваливали подписчики.

Подписчики отметили. что Никитюк может составить конкуренцию Поляковой instagram.com/lesia_nikituk

Подписчики отметили. что Никитюк может составить конкуренцию Поляковой instagram.com/lesia_nikituk

Подписчики отметили. что Никитюк может составить конкуренцию Поляковой instagram.com/lesia_nikituk

Ранее Леся Никитюк поделилась пляжными фото из Грузии.

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